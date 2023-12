Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Spring Airlines Co., Ltd. (chinois : Spring Airlines Co., Ltd. ; pinyin : Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) est une compagnie aérienne à bas prix dont le siège social est situé à l'hôtel Homeyo (chinois : Hangyou Hotel ; pinyin : Hángyǒu Bīnguǎn) dans le district de Changning, Shanghai, Chine. Alors que la compagnie a adopté le nom anglais « Spring Airlines », le nom chinois signifie littéralement « Spring Autumn Airlines ».

Site Web : ch.com

