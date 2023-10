Southwest Airlines Co., généralement appelée Southwest, est l'une des principales compagnies aériennes des États-Unis et le plus grand transporteur à bas prix au monde. Son siège social est situé à Dallas, au Texas, et propose des vols réguliers vers 121 destinations aux États-Unis et dans 10 autres pays.

Site Web : southwest.com

