United Airlines, Inc. est une importante compagnie aérienne américaine dont le siège est à Willis Tower à Chicago, dans l'Illinois. United exploite un vaste réseau de routes nationales et internationales couvrant des villes grandes et petites à travers les États-Unis et les six continents habités.

