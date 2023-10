Sohu, Inc. (chinois : 搜狐; pinyin : Sōuhú ; lit. : « Search-fox ») est une société Internet chinoise dont le siège est au Sohu Internet Plaza dans le district de Haidian, à Pékin. Sohu et ses filiales proposent de la publicité, un moteur de recherche, des jeux multijoueurs en ligne et d'autres services.

Site Web : sohu.com

