Lenovo Group Limited, souvent abrégé en Lenovo (/ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh, chinois : 联想; pinyin : Liánxiǎng), est une société technologique multinationale chinoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'électronique grand public, d'ordinateurs personnels, de logiciels, d'affaires. solutions et services associés. Les produits fabriqués par la société comprennent des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, des postes de travail, des serveurs, des superordinateurs, des périphériques de stockage de données, des logiciels de gestion informatique et des téléviseurs intelligents. Ses marques les plus connues comprennent sa gamme d'ordinateurs portables ThinkPad (acquise auprès d'IBM), les gammes d'ordinateurs portables grand public IdeaPad, Yoga et Legion, ainsi que les gammes d'ordinateurs de bureau IdeaCentre et ThinkCentre. Depuis 2021, Lenovo est le plus grand fournisseur d'ordinateurs personnels au monde en termes de ventes unitaires.

