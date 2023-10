Baidu, Inc. (chinois : 百度; pinyin : Bǎidù, signifiant « cent fois », anglicisé BY-doo) est une société technologique multinationale chinoise spécialisée dans les services et produits liés à Internet et à l'intelligence artificielle (IA), dont le siège est à Haidian à Pékin. District. C'est l'une des plus grandes sociétés d'IA et d'Internet au monde. La société holding du groupe est constituée aux îles Caïmans. Baidu a été constituée en janvier 2000 par Robin Li et Eric Xu. Le moteur de recherche Baidu est actuellement le troisième plus grand site Web du classement Internet Alexa. Baidu a ses origines dans RankDex, un moteur de recherche antérieur développé par Robin Li en 1996, avant de fonder Baidu en 2000. Baidu propose divers services, notamment un moteur de recherche chinois, ainsi qu'un service de cartographie appelé Baidu Maps. Baidu propose environ 57 services de recherche et communautaires, tels que Baidu Baike (une encyclopédie en ligne), Baidu Wangpan (un service de stockage en nuage) et Baidu Tieba (un forum de discussion basé sur des mots clés). Baidu Global Business Unit (GBU) est responsable de Produits et services internationaux de Baidu pour les marchés en dehors de la Chine. Le portefeuille de produits de Baidu GBU comprend les applications de clavier Simeji et Facemoji Keyboard, la plateforme de recommandation de contenu popIn, le réseau de réalité augmentée OmniAR, le projecteur intelligent japonais popIn Aladdin et la plateforme publicitaire MediaGo, axée sur les annonceurs chinois cherchant à atteindre les utilisateurs étrangers. En 2017, Baidu GBU a conclu un partenariat avec Snap Inc. pour agir en tant que revendeur publicitaire officiel de Snapchat dans la Grande Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour. Le partenariat a été prolongé en 2019. En 2018, Baidu a cédé la partie « Global DU business » de ses activités à l'étranger, qui développaient une série d'applications utilitaires, notamment ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder et DU Recorder, etc. L'entreprise opère désormais indépendamment de Baidu sous le nom de DO Global. Baidu possède le deuxième plus grand moteur de recherche au monde et détenait une part de marché de 76,05 % sur le marché chinois des moteurs de recherche. En décembre 2007, Baidu est devenue la première entreprise chinoise à figurer dans l'indice NASDAQ-100. En mai 2018, la capitalisation boursière de Baidu atteignait 99 milliards de dollars. En octobre 2018, Baidu est devenue la première entreprise chinoise à rejoindre le consortium d’éthique informatique basé aux États-Unis, Partnership on AI.

Site Web : baidu.com

