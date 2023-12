Fondé en 2000, CDNetworks est un réseau de diffusion de contenu (CDN) à service complet qui fournit une technologie, une infrastructure réseau et des services client pour la fourniture de contenu et d'applications Internet. La société se positionne comme un fournisseur multinational de services de diffusion de contenu, avec un accent particulier sur les marchés Internet émergents, notamment l'Amérique du Sud, l'Inde et la Chine. Le réseau de diffusion de contenu de la société comprend 1 500 points de présence (PoP) sur cinq continents. Les services incluent le CDN, l'accélération vidéo, la protection DDoS, le stockage dans le cloud, le courtier de sécurité d'accès au cloud (CASB), le pare-feu d'application Web (WAF) et le DNS géré avec équilibrage de charge dans le cloud. Les principaux différenciateurs incluent un grand nombre de PoP mondiaux, une bonne présence de réseau en Chine et en Russie et des clients de premier plan tels que Forbes, Samsung et Hyundai. CDNetworks possède des bureaux aux États-Unis, en Corée du Sud, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni et à Singapour. CDNetworks a changé les couleurs de son logo en 2018, passant du bleu vert à une couleur multicolore, en ajoutant un slogan « Accélérer, Sécuriser, Contrôler ». Le siège social a été transféré de Hong Kong à Singapour fin 2018.

Site Web : cdnetworks.com

