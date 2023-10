Cloudflare, Inc. est une société américaine d'infrastructure Web et de sécurité de sites Web, fournissant des services de réseau de diffusion de contenu, d'atténuation DDoS, de sécurité Internet et des services de serveur de noms de domaine distribués. Les services de Cloudflare se situent entre le visiteur d'un site Web et le fournisseur d'hébergement de l'utilisateur Cloudflare, agissant comme un proxy inverse pour les sites Web. Le siège social de Cloudflare est à San Francisco. Cloudflare a fait face à plusieurs controverses concernant son refus de surveiller le contenu distribué via son réseau, une position qu'il a défendue sur la base du principe de la liberté d'expression. Cloudflare a déclaré qu'il « continuerait à respecter la loi » et « servirait tous les clients », expliquant en outre que « notre véritable rôle n'est pas celui de censeur d'Internet ». Ces controverses ont impliqué la politique de neutralité du contenu de Cloudflare et l'utilisation ultérieure de ses services par de nombreux sites Web controversés, notamment The Daily Stormer et 8chan, un tableau d'images qui a été lié à plusieurs fusillades de masse aux États-Unis et à la fusillade de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Sous la pression du public, Cloudflare a mis fin aux services de The Daily Stormer en 2017 et de 8chan après la fusillade d'El Paso en 2019.

