Fastly est un fournisseur américain de services de cloud computing. Il décrit son réseau comme une plate-forme cloud de pointe, conçue pour aider les développeurs à étendre leur infrastructure cloud de base jusqu'à la périphérie du réseau, plus près des utilisateurs. La plate-forme cloud Fastly Edge comprend leur réseau de diffusion de contenu (CDN), l'optimisation des images, la vidéo et le streaming, la sécurité du cloud et les services d'équilibrage de charge. Les services de sécurité cloud de Fastly incluent une protection contre les attaques par déni de service, une atténuation des robots et un pare-feu d'application Web. Le pare-feu d'applications Web Fastly utilise l'ensemble de règles de base ModSecurity du projet Open Web Application Security ainsi que son propre ensemble de règles. La plateforme Fastly est construite sur Varnish.

Site Web : manage.fastly.com

