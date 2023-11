Medianova fournit des solutions CDN mondiales et des plateformes cloud, expérimentées dans le streaming, l'encodage, la mise en cache, la microcaching, le CDN hybride et l'accélération de sites Web. Avec sa présence dans 20 pays et son réseau anycast alimenté à 100 % par SSD, Medianova est l'un des CDN sécurisés https les plus rapides d'Europe et du Moyen-Orient, basé sur Cedexis.

Site Web : medianova.com

