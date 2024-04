Gupshup.io est le principal Conversation Cloud pour l'automatisation du marketing, du commerce et du support. Les solutions d'automatisation de Gupshup permettent à plus de 45 000 marques en Inde, en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et aux États-Unis d'offrir une meilleure expérience client et une augmentation de leurs revenus tout en réduisant les coûts. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart et Ola sont quelques-uns de ses principaux clients. Avec une API de messagerie unique pour plus de 30 canaux vocaux, textuels et chat, le Gupshup Conversation Cloud alimente plus de 10 milliards de messages par mois.

Catégories :

Site Web : gupshup.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gupshup. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.