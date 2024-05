CrescoData est la principale plateforme d'automatisation du commerce d'entreprise d'Asie-Pacifique. La plateforme CrescoData Commerce Connect est une plateforme d'intégration qui cartographie et automatise les données sur les produits, les stocks et les commandes entre les principales plateformes de commerce au monde. Nous aimons résoudre des problèmes complexes de mappage de données commerciales et d’automatisation ! Connectez-vous à la suite CrescoData Commerce-in-the-Cloud pour accéder à une technologie de pointe qui exploite la puissance de l'IA cloud et de l'apprentissage automatique pour connecter, cartographier et automatiser intelligemment les données commerciales à grande échelle. Commencez à connecter les API Channel sans codage. Supprimez la maintenance chronophage des canaux grâce à notre Channel Integration-as-a-Service (cPaaS). Possibilité d'accéder à plus de 85 connecteurs préconfigurés via une seule intégration. La plateforme CrescoData Commerce Connect : - Traite plus de 5 millions de SKU par jour - Traite > 22 millions de dollars de commandes par mois - Est connectée à plus de 85 canaux - Automatise plus de 1 500 commerçants sur 10 marchés et 8 langues différentes. CrescoData a été fondée en 2014 et son siège est à Singapour. L'équipe est répartie dans l'APAC et l'Europe.

Site Web : crescodata.com

