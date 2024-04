Savant Labs

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Savant est une plateforme cloud sans code permettant d'automatiser les processus analytiques de bout en bout via des workflows glisser-déposer. Il fournit aux analystes des centaines de connecteurs pointer-cliquer pour accéder aux données provenant d'applications métier, de feuilles de calcul et de plates-formes de données, des widgets glisser-déposer pour nettoyer, préparer, mélanger, transformer et analyser les données, ainsi que des capacités complètes d'IA générative pour chaque utilisateur. étape du workflow analytique. Les informations peuvent être automatisées directement dans les applications métier, les tableaux de bord BI, les applications de communication et les bases de données. Savant dispose également de capacités d'automatisation de pointe pour automatiser les flux de travail en fonction de calendriers ou d'événements et de déclencheurs de systèmes externes afin de fournir des informations aux parties prenantes de l'entreprise pour des actions commerciales en temps opportun.

Site Web : savantlabs.io

