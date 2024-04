Transformez vos clients en success stories grâce aux analyses intégrées. Bold BI de Syncfusion vous permet d'intégrer une BI et des analyses de haut niveau dans vos applications. Il s'agit d'une solution complète de business intelligence qui permet à chacun de créer de superbes tableaux de bord avant-gardistes. Il est livré avec une plate-forme complète d'intégration de données pour relever les défis de préparation de données les plus difficiles. Des sources de données brutes aux tableaux de bord entièrement interactifs, Bold BI comble le fossé entre les données et les informations exploitables en un temps record. La plateforme offre une intégration avec plus de 130 des sources de données les plus courantes, notamment Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server et Oracle, ainsi qu'un accès générique à n'importe quelle source de données avec une API REST. Les fonctionnalités supplémentaires de Bold BI incluent : • Intégrez facilement des analyses avec un SDK JavaScript. • Assistance de bout en bout, de l'intégration au produit fini. • Architecture de données moderne : pas de cubes propriétaires. • SDK puissant adapté à tous les principaux frameworks. • Déployez n'importe où. • Expérience d'authentification unique avec OAuth2 et OpenID. • Licence évolutive et sans surprise. • Fonctionnalités de conception par glisser-déposer. • Collaboration en temps réel sur des tableaux de bord. • Intégration avec Office 365 et Active Directory. Syncfusion est fier de servir une grande variété de clients, des développeurs individuels aux entreprises Fortune 500. Depuis plus de deux décennies, la société a peaufiné l’une des collections de commandes d’interface utilisateur les plus impressionnantes du marché. Canaliser son expertise en visualisation de données dans la solution Bold BI, à la fois simplifiée et complète, constitue la prochaine étape pour répondre aux besoins de la communauté des développeurs. Pour assurer le succès de chaque client, les équipes d'assistance de Syncfusion sont prêtes à vous aider à chaque étape. De l'intégration aux défis de mise en œuvre qui pourraient survenir, l'entreprise s'engage à offrir non seulement des outils, mais aussi une expertise. REMARQUE : les avis plus anciens peuvent faire référence au nom historique du produit.

Site Web : boldbi.com

