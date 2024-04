Les rapports d'entreprise ne doivent pas nécessairement alourdir une équipe informatique ou un budget. Bolds Reports de Syncfusion transforme à la fois la façon dont une organisation présente ses données et l'expérience de ses parties prenantes tout au long du processus. Grâce à la solution sur site de Bold Reports, aux outils de reporting intégrés et au SDK de visualisation de rapports, une équipe peut mettre en œuvre un système de gestion de rapports véritablement moderne avec des fonctionnalités avancées et un nombre illimité d'utilisateurs. Créez et modifiez des rapports avec Report Designer, qui exploite l'expertise de Syncfusion en matière d'interface utilisateur pour fournir des dizaines d'éléments de rapport, des fonctionnalités interactives, des styles attrayants et des options de formatage personnalisables. Ensuite, utilisez Report Server pour publier et exporter vos rapports, gérer leurs autorisations d'accès et les fournir aux utilisateurs sur le Web. Lorsque les rapports sont disponibles n'importe où, les parties prenantes concernées peuvent collaborer pour prendre de meilleures décisions commerciales. Syncfusion est fier de servir une grande variété de clients, des développeurs individuels aux entreprises Fortune 500. Depuis plus de deux décennies, la société a peaufiné l’une des collections de commandes d’interface utilisateur les plus impressionnantes du marché. Au cours de ces travaux, l'entreprise a découvert la nécessité de simplifier la manière dont les entreprises créent, stockent et partagent des rapports commerciaux essentiels, puis a décidé de créer une solution de gestion de rapports basée sur le Web. Le résultat est Bold Reports, qui gère les moindres détails afin que les créateurs de rapports puissent se concentrer sur une vue d'ensemble. Pour garantir le succès de chaque client, les équipes d’assistance de Syncfusion sont prêtes à vous aider à chaque étape. De l'intégration aux défis de mise en œuvre qui pourraient survenir, l'entreprise s'engage à offrir non seulement des outils, mais aussi une expertise. REMARQUE : les avis plus anciens peuvent faire référence au nom historique du produit.

