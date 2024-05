Expensya est une solution qui transforme la gestion des dépenses. Les utilisateurs d'Expensya peuvent gérer et traiter tout type de dépenses : achats en ligne, frais généraux, notes de frais, travail à distance, Per Diems, frais kilométriques, etc. Grâce à ses fonctionnalités transversales et son expertise, Expensya accompagne aujourd'hui plus de 5000 entreprises et apporte une solution complète à ses utilisateurs, pour une gestion de bout en bout parfaite de toutes les dépenses professionnelles. Expensya s'intègre également à vos cartes bancaires, votre système RH, votre ERP, votre système comptable et votre Travel manager. Expensya automatise chaque étape du processus, gagnant du temps et augmentant la productivité de votre équipe. Notre vision est de fournir la solution la plus complète, la plus intuitive et la plus évolutive.

Site Web : expensya.com

