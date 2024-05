Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Findity est une plateforme de gestion des dépenses permettant aux partenaires de commercialiser leur propre solution de gestion des dépenses – sous forme d'application en marque blanche ou via des API. La plateforme automatise les dépenses, les kilométrages, les divertissements et les indemnités journalières des entreprises en un seul endroit. Grâce à des intégrations aux principaux logiciels et cartes de comptabilité et de paie, la solution élève l'offre des partenaires avec une expérience de dépenses transparente et entièrement conforme pour leurs clients.

Site Web : findity.com

