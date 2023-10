Paychex, Inc. est un fournisseur américain de services d'externalisation des ressources humaines, de la paie et des avantages sociaux pour les petites et moyennes entreprises. Basée à Rochester, New York, la société compte plus de 100 bureaux au service d'environ 670 000 clients chargés de la paie aux États-Unis et en Europe. En 2019, Paychex s'est classée 700e sur la liste Fortune 500 des plus grandes sociétés en termes de chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'exercice 2020 devrait dépasser 4,1 milliards de dollars.

