Fondé en 1829, le Rochester Institute of Technology est une université mixte privée comptant neuf collèges mettant l'accent sur l'éducation professionnelle et l'apprentissage par l'expérience. Le campus occupe 1 300 acres dans la banlieue de Rochester, la troisième plus grande ville de l'État de New York. RIT possède également des sites internationaux en Europe de l'Est, à Dubaï et en Chine.

Site Web : rit.edu

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RIT myCourses. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.