U.S. News & World Report est une société de médias américaine qui publie des actualités, des opinions, des conseils aux consommateurs, des classements et des analyses. Fondé en tant que magazine d'information en 1933, U.S. News est passé à une publication principalement sur le Web en 2010. U.S. News couvre la politique, l'éducation, la santé, l'argent, les carrières, les voyages, la technologie et les voitures. Le classement des collèges et universités américains et internationaux publié par US News fait partie des classements universitaires les plus utilisés, avec le Times Higher Education, le classement académique des universités mondiales et le classement mondial des universités QS.

Site Web : usnews.com

