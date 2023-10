Mailchimp est une plateforme américaine d'automatisation du marketing et un service de marketing par e-mail. La plateforme est le nom commercial de son opérateur, Rocket Science Group, une société américaine fondée en 2001 par Ben Chestnut et Mark Armstrong, rejointe ultérieurement par Dan Kurzius. "Mailchimp, du nom de leur personnage de carte électronique le plus populaire, a été lancé en 2001 et est resté un projet parallèle pendant plusieurs années, gagnant quelques milliers de dollars par mois." Mailchimp a commencé comme un service payant et a ajouté une option freemium en 2009. En un an, sa base d'utilisateurs est passée de 85 000 à 450 000. En juin 2014, il envoyait plus de 10 milliards d'e-mails par mois au nom de ses utilisateurs. En 2017, l'entreprise gagnait chaque jour 14 000 nouveaux clients. La société est restée la propriété de ses cofondateurs et n'a pas accepté de fonds de capital-risque. En 2016, Mailchimp a été classé n°7 sur la liste Forbes Cloud 100. En février 2017, la société a été nommée l'une des entreprises les plus innovantes de Fast Company en 2017. En août 2017, il a été annoncé que Mailchimp ouvrirait des bureaux à Brooklyn et à Oakland, en Californie. En février 2019, Mailchimp a acquis LemonStand, un concurrent plus petit. . Plus tard en 2019, la société a annoncé que son chiffre d'affaires annuel atteindrait 700 millions de dollars. Mailchimp a annoncé plus tard son intention de passer de la distribution de courrier à une offre « une plate-forme marketing complète destinée aux petites organisations ». À cette fin, Mailchimp a acquis la société de médias et de magazines basée à Londres Courier en mars 2020, avec pour objectif déclaré une croissance internationale. Le magazine compte 100 000 lecteurs dans plus de 26 pays. Depuis mai 2019, les nouveaux utilisateurs seront facturés par contact et non par simple contact, de sorte que les nouveaux utilisateurs paieront pour les contacts désabonnés et ceux qui n'ont pas encore confirmé.

Site Web : mailchimp.com

