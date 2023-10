FreshBooks est un logiciel de comptabilité exploité par 2ndSite Inc. principalement destiné aux petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un modèle SaaS (Software as a Service) basé sur le Web, accessible via un ordinateur de bureau ou un appareil mobile. La société a été fondée en 2003 et est basée à Toronto, au Canada.

Site Web : freshbooks.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FreshBooks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.