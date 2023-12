Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bullhorn est le leader mondial des logiciels destinés au secteur du recrutement. Plus de 10 000 entreprises s’appuient sur la plateforme cloud de Bullhorn pour gérer leurs processus de recrutement du début à la fin. Basée à Boston et possédant des bureaux dans le monde entier, Bullhorn est dirigée par son fondateur et emploie plus de 1 000 personnes dans le monde.

Site Web : bullhorn.com

