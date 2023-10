Help Scout est une société mondiale à distance qui fournit des logiciels d'assistance et dont le siège est à Boston, dans le Massachusetts. La société fournit une plate-forme de support client par courrier électronique, un outil de base de connaissances et un widget de recherche/contact intégrable pour les professionnels du service client. Le produit principal de Help Scout (également appelé Help Scout) est un service d'assistance Web SaaS (logiciel en tant que service) conforme à la loi HIPAA. Fondée en 2011, la société sert plus de 10 000 clients dans plus de 140 pays, dont Buffer, Basecamp, Trello, Reddit et AngelList. En plus de son site de Boston, l'entreprise dispose d'une main-d'œuvre distante comptant plus de 100 employés vivant dans plus de 80 villes à travers le monde.

Site Web : secure.helpscout.net

