Le meilleur logiciel de centre de services en ligne de sa catégorie. Offrez à vos clients des services de classe mondiale avec ServiceDesk Plus Cloud, le logiciel de centre de services SaaS facile à utiliser de ManageEngine, la division de gestion informatique de Zoho. Suivez et gérez efficacement les tickets informatiques, résolvez les problèmes plus rapidement et garantissez la satisfaction des utilisateurs finaux grâce au système de ticketing informatique basé sur le cloud utilisé par plus de 100 000 centres de services informatiques dans le monde.

Site Web : accounts.zoho.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ME ServiceDesk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.