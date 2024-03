Agorify est à l'avant-garde de la démocratisation de la technologie événementielle, motivé par notre conviction que des solutions de gestion d'événements efficaces et de haute qualité doivent être accessibles et abordables. Notre plateforme est le reflet de cet engagement, offrant une gamme de fonctionnalités conçues pour les événements de toutes tailles et de tous budgets : - Solution de borne libre-service : rationalisez l'enregistrement des participants grâce à notre système de borne intuitif et efficace. - Application événementielle : améliorez l'engagement des participants avec une application événementielle riche en fonctionnalités et personnalisable. - Billetterie et inscription : simplifiez le processus d'inscription grâce à notre système de billetterie convivial. - Récupération de leads : maximisez les opportunités de réseautage et suivez l'engagement grâce à notre technologie avancée de récupération de leads. Avec Agorify, les organisateurs d'événements du monde entier ont la possibilité de créer des événements mémorables et efficaces, de haute qualité et à faible coût.

Site Web : agorify.com

