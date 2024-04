Deal Room Events Participant

Nous simplifions le complexe. Deal Room est votre plateforme simple de gestion d'événements tout-en-un pour les événements en personne, virtuels et hybrides. Organisez simplement. Personnalisez simplement. Réseautez simplement. -Meilleure expérience de mise en réseau avec des fonctionnalités complètes -Fonctionnalités et intégrations intégrées -Solutions d'événements virtuels, hybrides et en personne et gestion du succès Organisez simplement des événements avec les fonctionnalités complètes de Deal Room. -Réunions individuelles, engagement des participants avec pré-réservation, réseautage efficace -Nombre illimité de sessions parallèles, tables rondes, salles de sous-commission -Capture de leads avec un outil d'analyse complet -Intégration avec les plateformes de billetterie, de streaming et de studio -Véritable support client avec dédié Équipe de réussite de l'événement - Zone d'exposition virtuelle pour les sponsors et les exposants Nous fournissons aux organisateurs d'événements un outil de réseautage pour augmenter la productivité des participants et améliorer l'expérience de l'événement. Sur la plateforme Deal Room, les participants à l'événement ont accès au profil de chacun pour établir des contacts et se rencontrer. Les exposants peuvent inviter des participants sur leur stand et gérer des réunions. Cette fonction les aide également à gérer leur personnel en fonction des réunions programmées. Visitez https://www.dealroomevents.com/ pour plus d'informations. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

Site Web : dealroomevents.com

