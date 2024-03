Brella est la principale plateforme événementielle pour les événements en personne, hybrides et virtuels. Les plus grandes conférences et expositions du monde font confiance à Brella pour propulser leurs événements avec un contenu pertinent, un réseautage de qualité et des opportunités innovantes de génération de revenus. Les rapports analytiques méticuleux de Brella, qui couvrent les sujets d'actualité, les intentions des acheteurs, la consommation de contenu, le réseautage et l'engagement, permettent aux organisateurs d'événements d'offrir une exposition mesurable et un retour sur investissement (ROI) transparent aux exposants, sponsors et partenaires – de manière cohérente et simple. Dans le cadre de notre mission consistant à rassembler les participants pour des réunions mémorables, pertinentes et engageantes, Brella a facilité les connexions entre des millions de participants lors d'événements en personne, virtuels et hybrides.

