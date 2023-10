monday.com est un outil de gestion de projet qui permet aux organisations de gérer les tâches, les projets et le travail d'équipe. En 2020, l'entreprise dessert 100 000 organisations, dont de nombreuses organisations non techniques. En juillet 2019, la société a levé 150 millions de dollars, sur la base d'une valorisation de 1,9 milliard de dollars. Monday.com a remporté le Webby Award 2020 pour la productivité dans la catégorie Applications, mobile et voix.

Site Web : monday.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à monday.com. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.