Canva est une plate-forme de conception graphique qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques, des présentations, des affiches, des documents et d'autres contenus visuels pour les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreux modèles conçus par des professionnels, modifier les conceptions et télécharger leurs propres photos via une interface glisser-déposer. La plate-forme est gratuite et propose des abonnements payants comme Canva Pro et Canva for Enterprise pour des fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs peuvent également payer pour l'impression et l'expédition de produits physiques. En 2019, Canva a levé 3,2 milliards de dollars et comptait plus de 20 millions d'utilisateurs dans 190 pays. En juin 2020, Canva a levé 60 millions de dollars pour une valorisation de 6 milliards de dollars. Cela a presque doublé sa dernière valorisation en 2019.

Site Web : canva.com

