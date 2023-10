Looker Studio, anciennement Google Data Studio, est un outil en ligne permettant de convertir des données en rapports et tableaux de bord informatifs personnalisables introduit par Google le 15 mars 2016 dans le cadre de la suite d'entreprise Google Analytics 360. Libérez la puissance de vos données avec des tableaux de bord interactifs et de superbes rapports qui inspirent des décisions commerciales plus intelligentes.

Site Web : cloud.google.com

