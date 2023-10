Coda est un éditeur de documents basé sur le cloud fondé par Shishir Mehrotra et Alex DeNeui. Les bureaux sont situés à Bellevue, San Francisco et Mountain View. La première version 1.0 du logiciel a été lancée en mai 2019. Auparavant, elle était en version bêta fermée depuis plus de quatre ans. Coda fournit des fonctions de traitement de texte, de feuille de calcul et de base de données. Il s’agit d’un canevas qui mélange des feuilles de calcul, des présentations, des applications et des documents. Le logiciel peut s'intégrer à des services tiers comme Slack et Gmail. En 2017, Coda a levé 60 millions de dollars. Greylock Partners, Khosla Ventures et General Catalyst ont participé au financement, le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et Hemant Taneja de General Catalyst rejoignant le conseil d'administration.

Site Web : coda.io

