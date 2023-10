GroupMe est une application de messagerie de groupe mobile appartenant à Microsoft. Il a été lancé en mai 2010 par la société privée GroupMe. En août 2011, GroupMe a envoyé plus de 100 millions de messages chaque mois et en juin 2012, ce nombre est passé à 550 millions. En 2013, GroupMe comptait plus de 12 millions d'utilisateurs enregistrés.

Site Web : web.groupme.com

