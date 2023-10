Postmates est une entreprise américaine qui propose la livraison locale de plats préparés au restaurant et d'autres produits. Depuis février 2019, Postmates est présent dans 2 940 villes américaines. Le service s'appuie sur des applications de téléphonie mobile et les capacités de leur système de positionnement global pour faire correspondre les stocks et la demande des consommateurs. Lancée en 2011, Postmates est l'une des nombreuses sociétés de livraison à la demande aux États-Unis. assurer la livraison à partir de restaurants et de magasins qui n'offraient auparavant pas de livraison de marchandises. Postmates est un exemple d’entreprise à la demande. Le co-fondateur de Postmates, Bastian Lehmann, qualifie l'entreprise d'« anti-Amazon ». Le 6 juillet 2020, Uber a annoncé l'acquisition de Postmates pour 2,65 milliards de dollars. Le 1er décembre 2020, Uber a annoncé la finalisation de l'accord.

Site Web : postmates.com

