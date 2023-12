Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

A Cloud Guru est une plateforme de formation en ligne destinée aux personnes intéressées par les technologies de l'information. La plupart des cours proposés préparent les étudiants à passer les examens de certification des trois principaux fournisseurs de cloud (Microsoft Azure, Google Cloud Platform et Amazon Web Services). La société a été créée à Londres, au Royaume-Uni, en 2015 par Ant Stanley et Ryan Kroonenburg, le frère de Ryan, Sam Kroonenburg, les rejoignant peu de temps après. En juillet 2016, Ant Stanley a quitté A Cloud Guru, laissant les frères Sam et Ryan diriger l'entreprise. A Cloud Guru a levé 7 millions de dollars de financement en juillet 2017 et 33 millions de dollars supplémentaires en avril 2019. Le 16 décembre 2019, il a été annoncé qu'ils acquerrait Linux Academy. L'acquisition a été revendiquée par A Cloud Guru pour en faire « la plus grande bibliothèque de formation en cloud computing au monde ». Le 2 juin 2021, A Cloud Guru a été acquis par Pluralsight.

Site Web : acloudguru.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à A Cloud Guru. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.