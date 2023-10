Google Cloud Platform (GCP), proposé par Google, est une suite de services de cloud computing qui s'exécute sur la même infrastructure que Google utilise en interne pour ses produits destinés aux utilisateurs finaux, tels que la recherche Google, Gmail, le stockage de fichiers et YouTube. Outre un ensemble d'outils de gestion, il fournit une série de services cloud modulaires comprenant l'informatique, le stockage de données, l'analyse de données et l'apprentissage automatique. L'inscription nécessite une carte de crédit ou des détails de compte bancaire. Google Cloud Platform fournit une infrastructure en tant que service, une plate-forme en tant que service et des environnements informatiques sans serveur. En avril 2008, Google a annoncé App Engine, une plate-forme de développement et d'hébergement d'applications Web dans les centres de données gérés par Google, qui était le premier service de cloud computing de l'entreprise. Le service est devenu généralement disponible en novembre 2011. Depuis l'annonce d'App Engine, Google a ajouté plusieurs services cloud à la plate-forme. Google Cloud Platform fait partie de Google Cloud, qui comprend l'infrastructure de cloud public Google Cloud Platform, ainsi que G Suite, les versions professionnelles d'Android et de Chrome OS, ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API) pour les services d'apprentissage automatique et de cartographie d'entreprise.

Site Web : console.cloud.google.com

