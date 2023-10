Microsoft Azure, communément appelé Azure, est un service de cloud computing créé par Microsoft pour créer, tester, déployer et gérer des applications et des services via des centres de données gérés par Microsoft. Il fournit un logiciel en tant que service (SaaS), une plate-forme en tant que service (PaaS) et une infrastructure en tant que service (IaaS) et prend en charge de nombreux langages, outils et cadres de programmation différents, y compris des logiciels et des systèmes spécifiques à Microsoft et tiers. Azure a été annoncé en octobre 2008, lancé sous le nom de code « Project Red Dog » et publié le 1er février 2010 sous le nom de Windows Azure avant d'être renommé Microsoft Azure le 25 mars 2014.

Site Web : azure.microsoft.com

