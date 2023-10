Facebook Messenger (communément appelé Messenger) est une application et une plateforme de messagerie américaine développée par Facebook, Inc. Initialement développée sous le nom de Facebook Chat en 2008, la société a réorganisé son service de messagerie en 2010, puis a publié des applications iOS et Android autonomes en août 2011 et Matériel de portail Facebook autonome pour les appels basés sur Messenger au quatrième trimestre 2018. Plus tard, Facebook a lancé une interface de site Web dédiée (Messenger.com) et séparé la fonctionnalité de messagerie de l'application Facebook principale, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'interface Web ou d'en télécharger une. des applications autonomes. En avril 2020, Facebook a officiellement lancé Messenger for Desktop, qui est pris en charge sur Windows 10 et macOS et distribué respectivement sur le Microsoft Store et l'App Store. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages et échanger des photos, des vidéos, des autocollants, de l'audio et des fichiers, ainsi que réagir aux messages des autres utilisateurs et interagir avec des robots. Le service prend également en charge les appels vocaux et vidéo. Les applications autonomes prennent en charge l'utilisation de plusieurs comptes, les conversations avec cryptage de bout en bout en option et les jeux.

