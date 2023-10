Goodreads est un site Web américain de catalogage social qui permet aux individus de rechercher dans sa base de données de livres, d'annotations, de citations et de critiques. Les utilisateurs peuvent s'inscrire et enregistrer des livres pour générer des catalogues de bibliothèque et des listes de lecture. Ils peuvent également créer leurs propres groupes de suggestions de livres, d'enquêtes, de sondages, de blogs et de discussions. Les bureaux du site Web sont situés à San Francisco. La société appartient au détaillant en ligne Amazon. Goodreads a été fondée en décembre 2006 et lancée en janvier 2007 par Otis Chandler et Elizabeth Khuri Chandler. En décembre 2007, le site comptait plus de 650 000 membres et plus de 10 000 000 de livres avaient été ajoutés. En juillet 2012, le site comptait 10 millions de membres, 20 millions de visites mensuelles et une trentaine d'employés. Le 28 mars 2013, Amazon a annoncé l'acquisition de Goodreads, et le 23 juillet, Goodreads a annoncé sur son site Web que sa base d'utilisateurs était passée à 20 millions de membres, après avoir doublé en près de 11 mois.

Site Web : goodreads.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Goodreads. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.