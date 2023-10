Kindle CloudReader

Accédez et lisez des millions de titres instantanément et confortablement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. La boutique Kindle est une boutique de commerce électronique de livres électroniques en ligne exploitée par Amazon dans le cadre de son site Web de vente au détail et accessible à partir de n'importe quelle application mobile Amazon Kindle, Fire ou Kindle. Lors du lancement du Kindle en novembre 2007, le magasin proposait plus de 88 000 titres numériques disponibles dans le magasin américain. Ce nombre est passé à plus de 275 000 fin 2008 et a dépassé 765 000 en août 2011. En juillet 2014, plus de 2,7 millions de titres étaient disponibles et en mars 2018, plus de six millions de titres étaient disponibles aux États-Unis. Le contenu du magasin est acheté. en ligne et téléchargé via Wi-Fi ou Whispernet d'Amazon pour amener le contenu sur l'appareil de l'utilisateur. L'une des innovations apportées par Amazon au magasin était l'achat en un clic qui permettait aux utilisateurs d'acheter rapidement un livre électronique. La boutique Kindle utilise un moteur de recommandation qui examine l'historique des achats, l'historique de navigation et l'activité de lecture, puis suggère du matériel qui, selon elle, plaira à l'utilisateur.

Site Web : read.amazon.com

