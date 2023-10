Quizlet est une application d'étude en ligne américaine qui permet aux étudiants d'étudier les sciences via des outils et des jeux d'apprentissage. Il a été créé par Andrew Sutherland en octobre 2005 et rendu public en janvier 2007. Quizlet forme les étudiants via des flashcards et divers jeux et tests. Au 6 février 2019, Quizlet comptait plus de 300 millions de jeux de cartes mémoire générés par les utilisateurs et plus de 50 millions d'utilisateurs actifs. Il se classe désormais parmi les 50 meilleurs sites Web aux États-Unis. En 2016, Quizlet a été reconnu par SimilarWeb comme le site éducatif américain à la croissance la plus rapide en 2015.

Site Web : quizlet.com

