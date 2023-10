iCloud Pages

Pages est un traitement de texte développé par Apple Inc. Il fait partie de la suite de productivité iWork et fonctionne sur les systèmes d'exploitation macOS, iPadOS et iOS. Il est également disponible sur iCloud sur le Web. La première version de Pages a été annoncée le 11 janvier 2005 et est sortie un mois plus tard.

Site Web : icloud.com

