iCloud Numbers

Numbers est un tableur développé par Apple Inc. dans le cadre de la suite de productivité iWork aux côtés de Keynote et Pages. Numbers est disponible pour iOS et macOS High Sierra ou version ultérieure. Numbers 1.0 sur OS X a été annoncé le 7 août 2007, ce qui en fait la dernière application de la suite iWork.

Site Web : icloud.com

