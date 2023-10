Microsoft Excel Online

Créez, modifiez et partagez des feuilles de calcul Excel avec une version en ligne de Microsoft Excel. Travaillez avec d’autres sur des projets partagés, en temps réel. Microsoft Excel est une feuille de calcul développée par Microsoft pour Windows, macOS, Android et iOS. Il propose des calculs, des outils graphiques, des tableaux croisés dynamiques et un langage de programmation de macros appelé Visual Basic pour Applications. Il s'agit d'un tableur très largement utilisé pour ces plates-formes, en particulier depuis la version 5 en 1993, et il a remplacé Lotus 1-2-3 en tant que standard industriel pour les feuilles de calcul. Excel fait partie de la suite logicielle Microsoft Office.

Site Web : microsoft.com

