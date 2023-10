Find My est une application et un service fournis par Apple Inc. qui permettent aux utilisateurs de suivre la localisation des appareils iOS, iPadOS, macOS, watchOS et AirPods, une fonction anciennement fournie par l'application Find My iPhone, et de partager leurs positions GPS avec d'autres. avec les appareils Apple, une fonction autrefois fournie par l'application Find My Friends.

Site Web : icloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à iCloud Find My Friends. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.