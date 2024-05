Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous sommes iMyfone, un groupe dynamique de personnes passionnées par ce que nous faisons. Notre mission est de développer des logiciels innovants, faciles à utiliser et économiques pour rafraîchir votre expérience. PRODUIT STAR : 1. iMyFone D-Back : récupérez plus de 18 types de fichiers, dont WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, des photos, des vidéos, des messages, des contacts et des notes pour votre iPhone, iPad, iPod touch. 2. iMyFone AnyTo : modifiez instantanément la position GPS n'importe où et peut fonctionner avec des applications basées sur la localisation telles que les jeux AR, les plateformes sociales, etc. 3. iMyFone LockWiper : supprimez instantanément divers verrous de l'iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo : Outil de réparation professionnel iOS/iPadOS/tvOS pour remettre votre iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV à la normale ! 5. iMyFone iMyTrans (iTransor pour WhatsApp) : meilleur outil de transfert WhatsApp, tous les iPhones et appareils Android pris en charge.

