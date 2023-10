AWS Console

Amazon Web Services (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plates-formes et des API de cloud computing à la demande aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur une base de paiement à l'utilisation. Ces services Web de cloud computing fournissent une variété d’infrastructures techniques abstraites de base ainsi que des éléments de base et des outils informatiques distribués. L'un de ces services est Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), qui permet aux utilisateurs de disposer d'un cluster virtuel d'ordinateurs, disponible à tout moment, via Internet. La version AWS des ordinateurs virtuels émule la plupart des attributs d'un ordinateur réel, y compris les unités centrales de traitement (CPU) matérielles et les unités de traitement graphique (GPU) pour le traitement ; mémoire locale/RAM ; stockage sur disque dur/SSD ; un choix de systèmes d'exploitation ; la mise en réseau; et des logiciels d'application préchargés tels que des serveurs Web, des bases de données et la gestion de la relation client (CRM). La technologie AWS est mise en œuvre dans des fermes de serveurs à travers le monde et maintenue par la filiale Amazon. Les frais sont basés sur une combinaison d'utilisation (appelée modèle « Pay-as-you-go »), de matériel, de système d'exploitation, de logiciels ou de fonctionnalités réseau choisies par l'abonné requis en termes de disponibilité, de redondance, de sécurité et d'options de service. Les abonnés peuvent payer pour un seul ordinateur AWS virtuel, un ordinateur physique dédié ou des clusters de l'un ou l'autre. Dans le cadre du contrat d'abonnement, Amazon assure la sécurité des systèmes des abonnés. AWS opère dans de nombreuses régions géographiques du monde, dont 6 en Amérique du Nord. Amazon commercialise AWS auprès de ses abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité informatique à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une véritable ferme de serveurs physiques. Tous les services sont facturés en fonction de l'utilisation, mais chaque service mesure l'utilisation de différentes manières. En 2017, AWS détient une part dominante de 34 % de l'ensemble du cloud (IaaS, PaaS), tandis que les trois concurrents suivants, Microsoft, Google et IBM, en détiennent respectivement 11 %, 8 % et 6 % selon Synergy Group.

Site Web : console.aws.amazon.com

