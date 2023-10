X PRo, anciennement TweetDeck, est une application de tableau de bord de réseaux sociaux pour la gestion des comptes X (anciennement Twitter). À l'origine une application indépendante, TweetDeck a ensuite été acquise par Twitter Inc. et intégrée à l'interface de Twitter. Elle est similaire à « l'application Dashboard » de Twitter qui a été abandonnée en 2016. Comme d'autres applications Twitter, elle s'interface avec l'API Twitter pour permettre aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des tweets et d'afficher des profils. Il s'agissait de l'application Twitter la plus populaire avec une part de marché de 23 % en juin 2010, juste derrière le site Web officiel de Twitter avec une part de 45,7 % pour la publication de nouvelles mises à jour de statut. Elle peut être utilisée comme application Web, application MacOS ou application Chrome.

Site Web : tweetdeck.twitter.com

