Airtable est un service de collaboration cloud dont le siège est à San Francisco. Elle a été fondée en 2012 par Howie Liu, Andrew Ofstad et Emmett Nicholas. Airtable est un hybride feuille de calcul-base de données, avec les fonctionnalités d'une base de données mais appliqué à une feuille de calcul. Les champs d'une table Airtable sont similaires aux cellules d'une feuille de calcul, mais ont des types tels que « case à cocher », « numéro de téléphone » et « liste déroulante », et peuvent référencer des pièces jointes comme des images. Les utilisateurs peuvent créer une base de données, configurez des types de colonnes, ajoutez des enregistrements, liez des tables entre elles, collaborez, triez des enregistrements et publiez des vues sur des sites Web externes.

Site Web : airtable.com

