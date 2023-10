Google Sheets est un tableur inclus dans une suite bureautique gratuite basée sur le Web proposée par Google dans son service Google Drive. Le service comprend également Google Docs et Google Slides, respectivement un traitement de texte et un programme de présentation. Google Sheets est disponible sous forme d'application Web, d'application mobile pour Android, iOS, Windows, BlackBerry et sous forme d'application de bureau sur ChromeOS de Google. L'application est compatible avec les formats de fichiers Microsoft Excel. L'application permet aux utilisateurs de créer et de modifier des fichiers en ligne tout en collaborant avec d'autres utilisateurs en temps réel. Les modifications sont suivies par l'utilisateur avec un historique des révisions présentant les modifications. La position d'un éditeur est mise en évidence avec une couleur et un curseur spécifiques à l'éditeur et un système d'autorisations régule ce que les utilisateurs peuvent faire. Les mises à jour ont introduit des fonctionnalités utilisant l'apprentissage automatique, notamment « Explorer », offrant des réponses basées sur des questions en langage naturel dans une feuille de calcul.

Site Web : google.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Google Sheets. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.